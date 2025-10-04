JPO des tiers lieux l’Aparté Vertheuil
Vous n’avez pas encore trouvé l’activité artistique de vos rêves ?
Venez découvrir les différentes activités proposées à l’Aparté en cette rentrée pendant les [JPO] des Tiers Lieux à L’Aparté
Atelier arts plastiques Les techniques mixtes avec l’artiste Gunhild Lorenzen
Atelier sculpture sur argile avec modèle vivant avec Sculpture en Médoc
Atelier broderie mexicaine animé par Gisela de “à la mexicaine“
Ateliers initiation à la gravure, au vitrail, au modelage à l’argile et à la mosaïque avec l’artiste Solveig
Tous les ateliers sont sur inscriptions dans la limite des places disponibles
L’Aparté Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 04 24 90 laparte.tierslieu@gmail.com
