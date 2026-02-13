JPO formation éducateur de jeunes enfants, CERPE, Aubervilliers

JPO formation éducateur de jeunes enfants Mercredi 25 mars, 14h00 CERPE Seine-Saint-Denis

C’est avec plaisir que nous accueillerons, informerons, et travaillerons l’orientation attentive de toute personne intéressée par une professionnalisation dans les métiers de la petite enfance. Vos publics pourront bénéficier d’une rencontre avec des professionnels, d’anciens étudiants de notre centre de formation ou des étudiants actuels pour répondre à toutes leurs questions.

CERPE 52 RUE CHARLES TILLON 93300 AUBERVILLIERS Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France

