JPO IFAS IFAP DECESF Lycée Rosa Parks, Lycée Polyvalent Rosa Parks ,, Saint-Denis

JPO IFAS IFAP DECESF Lycée Rosa Parks Samedi 28 mars, 10h00 Lycée Polyvalent Rosa Parks , Seine-Saint-Denis

La JPO de l’IFAS et IFAP du lycée Rosa Parks aura lieu le samedi 28 mars 2026 de 10h00 à 13h00.

Vous pourrez découvrir également la formation au DECESF (Diplôme d’état de conseilière en écomonie sociale et familiale.

70 Avenue George Sand, 93210 Saint-Denis

