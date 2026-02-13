JPO IFAS IFAP DECESF Lycée Rosa Parks, Lycée Polyvalent Rosa Parks ,, Saint-Denis
Entrée Libre
Bonjour,
La JPO de l’IFAS et IFAP du lycée Rosa Parks aura lieu le samedi 28 mars 2026 de 10h00 à 13h00.
Vous pourrez découvrir également la formation au DECESF (Diplôme d’état de conseilière en écomonie sociale et familiale.
Cordialement
Lycée Polyvalent Rosa Parks , 70 Avenue George Sand, 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France
