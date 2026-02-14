JPO – Lycée Darius Milhaud – Le Kremlin Bicêtre, lycée Darius Milhaud, Le Kremlin-Bicêtre

JPO – Lycée Darius Milhaud – Le Kremlin Bicêtre Samedi 28 mars, 09h00 lycée Darius Milhaud Val-de-Marne

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T12:30:00+01:00

JPO – Lycée Darius Milhaud

Filières sanitaires :

– CAP AEPE

– Bac Pro ASSP

– Bac ST2S

– BTS SP3S

– Diplôme d’Etat : Auxiliaire de Puériculture

– Diplôme d’Etat : Aide Soignant

Filières Accueil, du Commerce et de la Vente :

– Bac Pro Accueil

– Bac Pro Vente et Commerce

– Bac STMG

– BTS MCO

– BTS NDRC

lycée Darius Milhaud 60 rue du professeur bergonié 94270 Le Kremlin-Bicêtre 94270 Les Martinets – Le Fort Val-de-Marne Île-de-France

JPO – Lycée Darius Milhaud – Le Kremlin Bicêtre