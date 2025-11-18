JPO : Venez découvrir l’entreprise ELITE à Riorges ! Riorges – Agence ROANNE Riorges

JPO : Venez découvrir l'entreprise ELITE à Riorges ! Mardi 18 novembre, 09h00 Riorges – Agence ROANNE Loire

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Dans le cadre des JOURNEES PORTES OUVERTES 2025 (JPO) et en collaboration avec Territoires d’Industrie : Une visite des locaux est organisée dans l’Entreprise ELITE à Riorges. Depuis plus de 50 ans Elite, fabricant de maille, s’est imposée en véritable spécialiste du tricot grâce à son savoir-faire, sa créativité et sa polyvalence. C’est l’occasion de venir voir leur atelier et les postes de travail

Rendez-vous à 9h45 devant l’Entreprise ELITE 1313 rue Louise Michel 42153 Riorges pour une visit

Dans le cadre des JOURNEES PORTES OUVERTES 2025 (JPO) et en collaboration avec Territoires d’Industrie : Une visite des locaux est organisée dans l’Entreprise ELITE à Riorges. La semaine de l’industrie #TousMobilisés