JPO : Venez découvrir l’entreprise METALLOX- Le Coteau ! Le Coteau – Agence ROANNE Le Coteau

JPO : Venez découvrir l’entreprise METALLOX- Le Coteau ! Jeudi 20 novembre, 07h45 Le Coteau – Agence ROANNE Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T07:45:00+01:00 – 2025-11-20T09:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T07:45:00+01:00 – 2025-11-20T09:30:00+01:00

Dans le cadre des JOURNEES PORTES OUVERTES 2025 (JPO) et en collaboration avec Territoires d’Industrie : Une visite des locaux est organisée dans l’Entreprise METALLOX Fabricant de composants et d’ensembles métalliques pour les fabricants de véhicules terrestres: trains, véhicules militaires, engins BTP, est née en 1887 et a réussi son développement en s’inscrivant dans une démarche d’innovation et en investissant régulièrement dans de nouvelles technologies. En 2011, METALLOX décide de s’engage

Le Coteau – Agence ROANNE 42120 Le Coteau Le Coteau 42120 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

