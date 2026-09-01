Informations pratiques

Vallorcine

JPP2026 -Eglise de Vallorcine

7 route de l’église Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir le clocher et le beffroi lors d’une visite exceptionnelle en présence des architectes du patrimoine de la vallée de Chamonix et une intervention de la Fonderie Paccard. Concert Echo du Buet et messe

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7 route de l’église Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 22 info@vallorcine.com

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English :

%C0 During Heritage Days, come discover the bell tower and belfry during a special tour led by heritage architects from the Chamonix Valley, featuring a presentation by the Paccard Foundry. « Echo du Buet » Concert and Mass

L’événement JPP2026 -Eglise de Vallorcine Vallorcine a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc