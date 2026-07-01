Informations pratiques

Moineville

JRS Car Meet’ 2026

1 serry Moineville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

JRS Car Meet’ 2026 organisée par la base de loisir SOLAN

Entrée libre

Exposition de véhicules anciens

Stands

Tombola

Concours d’élégance

Et tant d’autres…

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

1 serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77

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English :

JRS Car Meet ‘2026, organized by the SOLAN Recreation Center

Free admission

Classic car exhibition

Booths

Raffle

Elegance contest

And so much more…

Refreshments and food available on site

L’événement JRS Car Meet’ 2026 Moineville a été mis à jour le 2026-07-09 par MILTOL