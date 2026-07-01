JRS Car Meet’ 2026 Moineville
dimanche 19 juillet 2026 · Moineville
Informations pratiques
Moineville
JRS Car Meet’ 2026
1 serry Moineville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
JRS Car Meet’ 2026 organisée par la base de loisir SOLAN
Entrée libre
Exposition de véhicules anciens
Stands
Tombola
Concours d’élégance
Et tant d’autres…
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
1 serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
JRS Car Meet ‘2026, organized by the SOLAN Recreation Center
Free admission
Classic car exhibition
Booths
Raffle
Elegance contest
And so much more…
Refreshments and food available on site
L’événement JRS Car Meet’ 2026 Moineville a été mis à jour le 2026-07-09 par MILTOL