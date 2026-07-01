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AGENDA · Moineville

JRS Car Meet’ 2026 Moineville

dimanche 19 juillet 2026 · Moineville

JRS Car Meet’ 2026 Moineville

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1 serry
Ville
54580 Moineville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Moineville

JRS Car Meet’ 2026

1 serry Moineville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

JRS Car Meet’ 2026 organisée par la base de loisir SOLAN

Entrée libre

Exposition de véhicules anciens
Stands
Tombola
Concours d’élégance
Et tant d’autres…

Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

1 serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

JRS Car Meet ‘2026, organized by the SOLAN Recreation Center

Free admission

Classic car exhibition
Booths
Raffle
Elegance contest
And so much more…

Refreshments and food available on site

L’événement JRS Car Meet’ 2026 Moineville a été mis à jour le 2026-07-09 par MILTOL