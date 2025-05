JRS FRANCE / Regards croisés sur l’exil et l’accueil – JRS France Paris, 7 juin 2025, Paris.

Pluridisciplinaire

JRS France permet à des jeunes réfugiés ou locaux, de se rencontrer et de se connaître autour d’activités communes et créatives qu’ils co-animent sur un pied d’égalité. Leurs locaux sont situés dans un tiers-lieu : la Maison Magis.

Quel regard portons-nous sur les personnes exilées que nous rencontrons ? Quel regard les personnes exilées portent-elles sur nous? Comment vivons-nous les uns et les autres cette rencontre ? Ces questions seront portées par toute la programmation artistique. Durant cette nuit blanche, toute la Maison Magis célébrera l’hospitalité et le vivre ensemble.

Au programme de cette soirée:

• Exposition photographique de portraits et récits de personnes exilées réalisés par le photographe Bastien Santanoceto

• Exposition de photos et récits réalisés par des personnes exilées sur le thème « Mon regard sur Paris » accompagnées par Brigitte Loraillère-Gueden

• Exposition de peintures, dessins et photos réalisés par des artistes de la Maison Magis. Héloïse Barreau, Tamerlan Eldarov, Marine de Grossouvre, Raphaëlle Hubin, Ali Jamshidi Far, Alix de Kermadec, Judith Libom et de nombreux autres …

• Exposition de fresques, dessins, peintures et modelages réalisés par les personnes accueillies par JRS France

• Projection de vidéos réalisées en partenariat avec l’association Les yeux de l’oure

• Performances de danse, de théâtre, de musique

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-08T00:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T02:00:00+02:00

JRS France 12, rue d’Assas 75006 Paris

Programmation pluridisciplinaire célébrant l’hospitalité et le vivre ensemble