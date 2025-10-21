JRVE Biscotte Pasquier Fontenay-le-Comte

49 Boulevard des Champs Marots Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-22 11:30:00

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23

Secteur d’activité Agroalimentaire

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

MARDI 21 OCTOBRE 14h

MERCREDI 22 OCTOBRE 10h

JEUDI 23 OCTOBRE 10h

– Lieu de rendez-vous 49 boulevard des Champs Marot 85200 FONTENAY-LE-COMTE

– Durée 1h30

– Public à partir de 15 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Après une rapide présentation de l’usine et de ses métiers en salle, découverte de nos lignes de croûtons, de la fabrication du pain au conditionnement.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Portable et bijoux interdis dans l’usine.

– Port obligatoire de la blouse et la charlotte founis.

– Prévoir des chaussures plates et fermées.

– Animaux interdits.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

49 Boulevard des Champs Marots Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

