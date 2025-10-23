JRVE Biz’art Intérieur Auchay-sur-Vendée

JRVE Biz’art Intérieur Auchay-sur-Vendée jeudi 23 octobre 2025.

JRVE Biz’art Intérieur

2 Impasse des Vignes Vierges Auchay-sur-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-25

Secteur d’activité Architecte d’intérieur / décorateur

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

JEUDI 23 OCTOBRE 15h & 21h

SAMEDI 25 OCTOBRE 15h & 21h

– Lieu de rendez-vous 2 impasse des Vignes Vierges 85200 AUCHAY SUR VENDEE

– Durée 1h

– Public à partir de 13 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Architecture intérieure et décorateur. Lumière. Matières. Équilibre. Découvrez un lieu entièrement repensé — chaque détail, chaque volume, chaque nuance a été travaillé pour révéler l’essence même de l’espace. Une maison transformée, pensée comme une expérience. Lumières, textures, agencements tout converge vers une harmonie visuelle et sensorielle

A travers la visite, vous découvrirez les différentes phases de cette réalisation de la conception de plan / 3D d’architecture intérieur à la réalisation du décor et d’un savoir faire artisanal de différentes matières naturelles.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Animaux interdits.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

2 Impasse des Vignes Vierges Auchay-sur-Vendée 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Business sector: Interior designer / decorator

German :

Tätigkeitsbereich: Innenarchitekt/in / Dekorateur/in

Italiano :

Settore di attività: Designer d’interni / decoratore

Espanol :

Sector de actividad: Interiorista / decorador

L’événement JRVE Biz’art Intérieur Auchay-sur-Vendée a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin