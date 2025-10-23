JRVE Cardineau Bouillé-Courdault

JRVE Cardineau Bouillé-Courdault jeudi 23 octobre 2025.

JRVE Cardineau

15 Rue du Pré Maillet Bouillé-Courdault Vendée

Début : 2025-10-23 09:30:00

fin : 2025-10-23 11:30:00

2025-10-23

Secteur d’activité Fabricant en contreplaqué moulé

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

JEUDI 23 OCTOBRE 9h30 & 14h

– Lieu de rendez-vous 15 rue du Pré Maillet 85420 BOUILLE COURDAULT

– Durée 2h

– Public à partir de 12 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISITE

De la fabrication de la matière première à la réalisation du produit fini, rencontre avec des experts, présentation des métiers, démonstration, ouverture exceptionnelle d’un site habituellement fermé.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Prise de vues et animaux interdits.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

15 Rue du Pré Maillet Bouillé-Courdault 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Business sector: Molded plywood manufacturer

German :

Branche: Hersteller von geformtem Sperrholz

Italiano :

Settore di attività: Produttore di compensato stampato

Espanol :

Sector de actividad: Fabricante de contrachapados moldeados

L’événement JRVE Cardineau Bouillé-Courdault a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin