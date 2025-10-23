JRVE Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte

60 Rue de Chambouin Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-10-23 09:30:00

fin : 2025-10-25 11:30:00

2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25

Secteur d’activité Loisirs (circuit auto-moto, kart indoor)

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

JEUDI 23 OCTOBRE 9h30

VENDREDI 24 OCTOBRE 9h30

SAMEDI 25 OCTOBRE 9h30

– Lieu de rendez-vous 60 rue de Chambouin 85200 FONTENAY-LE-COMTE

– Durée 2h00

– Public à partir de 10 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Présentation de l’infrastructure et des différentes activités, découverte de nos karts électriques.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Animaux interdits.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

60 Rue de Chambouin Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Business sector: Leisure (car-motorcycle circuit, indoor karting)

German :

Tätigkeitsbereich: Freizeit (Auto- und Motorradrennbahn, Indoor-Kartbahn)

Italiano :

Settore di attività: Tempo libero (circuito auto-moto, karting indoor)

Espanol :

Sector de actividad: Ocio (circuito automovilístico, karting cubierto)

