JRVE CVIM ZAE du Moulin Bertin Fontenay-le-Comte

ZAE du Moulin Bertin 9 Rue Antoine Ferchault de Reaumur Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-10-22 09:00:00

fin : 2025-10-22 10:00:00

2025-10-22

Secteur d’activité Constructeur carrossier

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

MERCREDI 22 OCTOBRE 9h & 11h

– Lieu de rendez-vous ZAE du Moulin Bertin 9 rue Antoine Ferchault de Réaumur 85200 FONTENAY-LE-COMTE

– Durée 1h00

– Public à partir de 7 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Implantée à Fontenay-le-Comte en Vendée, la CVIM (Carrosserie Vendéenne Industrielle et Moderne) est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication, la transformation et la réparation de carrosseries industrielles. Elle intervient sur tous types de véhicules professionnels poids lourds, utilitaires, véhicules spécifiques ou sur-mesure. Grâce à son expertise technique et à un atelier parfaitement équipé, la CVIM propose des solutions fiables, robustes et personnalisées, répondant aux exigences des professionnels du transport, du BTP, de l’agriculture ou des collectivités.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Animaux interdits.

– Photos interdites.

– Prévoir des chaussures fermées.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

ZAE du Moulin Bertin 9 Rue Antoine Ferchault de Reaumur Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

