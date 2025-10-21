JRVE Dig Radio Fontenay-le-Comte

JRVE Dig Radio Fontenay-le-Comte mardi 21 octobre 2025.

JRVE Dig Radio

105 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-23 11:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-23

Secteur d’activité Média

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

MARDI 21 OCTOBRE 10h

JEUDI 23 OCTOBRE 10h

– Lieu de rendez-vous 105 rue de la République 85200 FONTENAY-LE-COMTE

– Durée 1h

– Public à partir de 10 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Restrictions pour les personnes à mobilité réduite (studio à l’étage avec un escalier).

DESCRIPTION DE LA VISITE

Découvrez l’envers du décor d’une radio locale web digitale vous pourrez dans nos locaux vous essayez au micro réalisez une interview et posez vos questions sur le fonctionnement d’une radio.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Animaux interdits.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

