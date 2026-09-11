JRVE – FL Automobiles ZA La Chicane Rives-d’Autise
mercredi 14 octobre 2026 · ZA La Chicane · Rives-d'Autise
Informations pratiques
Rives-d’Autise
JRVE – FL Automobiles
ZA La Chicane 2 Rue des Grues Rives-d’Autise Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:00:00
fin : 2026-10-20 10:30:00
Date(s) :
2026-10-14 2026-10-20 2026-10-21
Secteur d’activité : Carrosserie automobile
MERCREDI 14 & 21 OCTOBRE – 10h
MARDI 20 OCTOBRE – 10h
Lieu de rendez-vous : ZA La Chicane, 2 rue des Grues 85240 RIVES-D’AUTISE
Durée : 30 min
Public : à partir de 6 ans
Places limitées – réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
CONSIGNES DE VISITE :
– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.
– Arrêt de la billetterie en ligne 2h avant le début de la visite.
Présentation de l’atelier, explication des travaux en cours et du matériel nécessaire pour l’activité. Explications de la communication avec les experts automobiles et l’importance de proposer des pièces détachées d’occasion. .
ZA La Chicane 2 Rue des Grues Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
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English :
Industry: Automotive Body Repair
L’événement JRVE – FL Automobiles Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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