JRVE – FL Automobiles ZA La Chicane Rives-d’Autise

Informations pratiques

Rives-d’Autise

JRVE – FL Automobiles

ZA La Chicane 2 Rue des Grues Rives-d’Autise Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 10:00:00

fin : 2026-10-20 10:30:00

Date(s) :

2026-10-14 2026-10-20 2026-10-21

Secteur d’activité : Carrosserie automobile

MERCREDI 14 & 21 OCTOBRE – 10h

MARDI 20 OCTOBRE – 10h

Lieu de rendez-vous : ZA La Chicane, 2 rue des Grues 85240 RIVES-D’AUTISE

Durée : 30 min

Public : à partir de 6 ans

Places limitées – réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

Site accessible aux personnes à mobilité réduite

CONSIGNES DE VISITE :

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Arrêt de la billetterie en ligne 2h avant le début de la visite.

Présentation de l’atelier, explication des travaux en cours et du matériel nécessaire pour l’activité. Explications de la communication avec les experts automobiles et l’importance de proposer des pièces détachées d’occasion. .

ZA La Chicane 2 Rue des Grues Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Industry: Automotive Body Repair

L’événement JRVE – FL Automobiles Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin