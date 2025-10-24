JRVE Fromage de Perrure Mervent

JRVE Fromage de Perrure

6 Lieu-dit La Grande Perrure Mervent Vendée

Début : 2025-10-24 16:30:00

fin : 2025-10-24 17:30:00

2025-10-24

Secteur d’activité Agricole

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

VENDREDI 24 OCTOBRE 16h30

– Lieu de rendez-vous 6 La Grande Perrure 85200 MERVENT

– Durée 1h (+30 min de visite libre pendant la traite)

– Public tout âge

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Nous vous raconterons notre ferme (chèvre, vache, abeille) puis nous irons chercher les chèvres au pâturage et enfin vous serez libre pour observer la traite des chèvres et acheter du fromage si le cœur vous en dit.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la ferme.

– Animaux autorisés.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

6 Lieu-dit La Grande Perrure Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

