JRVE Geodomia SELARL Damien Veronneau Fontenay-le-Comte

19 Boulevard du Chail Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 10:00:00

2025-10-18

Secteur d’activité Géomètre-Expert et Maître d’œuvre VRD

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

SAMEDI 18 OCTOBRE 9h

– Lieu de rendez-vous 19 boulevard du Chail 85200 FONTENAY-LE-COMTE

– Durée 1h

– Public à partir de 12 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite (merci de prévenir l’Office de Tourisme afin que la visite soit adaptée).

DESCRIPTION DE LA VISITE

Venez découvrir le quotidien très diversifié d’un cabinet de géomètre-expert. Outre les activités foncières vous y verrez les dernières évolutions techniques du métier (drone, lidar, scan 3D, etc.)

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Animaux non admis.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

19 Boulevard du Chail Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Business sector: Surveyors and roadworks contractors

German :

Tätigkeitsbereich: Vermessungsingenieur und VRD-Bauleiter

Italiano :

Settore di attività: Geometri e appaltatori di lavori stradali

Espanol :

Sector de actividad: Topógrafos y contratistas de obras viales

