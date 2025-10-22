JRVE Graines d’Autise SCEA L’Huilerie Nieul sur l’Autise Rives-d’Autise

Nieul sur l’Autise 3 rue de l’huilerie Denant Rives-d’Autise Vendée

Début : 2025-10-22 11:00:00

fin : 2025-10-22 12:10:00

2025-10-22 2025-10-23

Secteur d’activité Production de pâtes et d’huiles bio à la ferme

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

MERCREDI 22 OCTOBRE 9h30, 11h, 14h & 15h30

JEUDI 23 OCTOBRE 9h30, 11h, 14h & 15h30

– Lieu de rendez-vous 3 rue de l’Huilerie Denant 85240 NIEUL SUR L’AUTISE

– Durée 1h10

– Public à partir de 5 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISTE

Visite de l’atelier de fabrication des pâtes et des huiles bio de la ferme. Transformation et production artisanale, fermière. Produits locaux bio et français.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Animaux non admis.

– Merci de nous prévenir dans la matinée vous avez besoin d’une chaise pour vous asseoir.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

Nieul sur l’Autise 3 rue de l’huilerie Denant Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@fontenayvendee.fr

English :

Sector: On-farm production of organic pasta and oils

German :

Wirtschaftssektor: Herstellung von Bio-Nudeln und -Öl auf dem Bauernhof

Italiano :

Settore di attività: produzione di pasta e oli biologici in azienda

Espanol :

Sector de actividad: Producción de pasta y aceites ecológicos en la granja

L’événement JRVE Graines d’Autise SCEA L’Huilerie Rives-d’Autise a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin