JRVE Institut de l'Éducation à la Mobilité (IE MOB) Fontenay-le-Comte mardi 21 octobre 2025.

JRVE Institut de l’Éducation à la Mobilité (IE MOB)

4 Rue Georges Charpak Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

2025-10-21

Secteur d’activité Sensibilisation et formations à la sécurité routière

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

MARDI 21 OCTOBRE 10h30

– Lieu de rendez-vous 4 rue Georges Charpak 85200 FONTENAY-LE-COMTE

– Durée 1h30

– Public à partir de 10 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Visite du siège social et présentation de notre groupe IE-MOB spécialisé dans la SECURITE ROUTIERE actions de sensibilisation et prévention auprès de tous publics, formations des professionnels de la sécurité routière, formations en entreprise, école de conduite, etc.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Animaux interdits.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

English :

Business sector: Road safety awareness and training

German :

Tätigkeitsbereich: Sensibilisierung und Schulungen zur Verkehrssicherheit

Italiano :

Settore di attività: Educazione e formazione alla sicurezza stradale

Espanol :

Sector de actividad: Educación y formación vial

