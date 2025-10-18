JRVE Jardiprest SARL Montreuil

47 Rue des Épinettes Montreuil Vendée

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-22 16:45:00

2025-10-18 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25

Secteur d’activité Paysagisme d’intérieur

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

DU SAMEDI 18 AU 25 OCTOBRE (sauf dimanche 19/10) 15h & 16h

– Lieu de rendez-vous 47 rue des Epinettes 85200 MONTREUIL

– Durée 45 minutes

– Public Tout âge (les mineurs doivent être accompagnés)

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite selon la météo.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Visite de la pépinière et des tunnels de production explication du process et des intrants traçables pour une production « raisonnable ».

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Animaux non admis.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

47 Rue des Épinettes Montreuil 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Business sector: Interior landscaping

German :

Tätigkeitsbereich: Landschaftsgestaltung im Innenbereich

Italiano :

Settore di attività: Architettura d’interni

Espanol :

Sector de actividad: Paisajismo interior

