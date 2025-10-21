JRVE JC Bouy Groupe Mecachrome Saint-Hilaire-de-Voust

JRVE JC Bouy Groupe Mecachrome Saint-Hilaire-de-Voust mardi 21 octobre 2025.

JRVE JC Bouy Groupe Mecachrome

Route de la Châtaigneraie Saint-Hilaire-de-Voust Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-23

Secteur d’activité Mécanique de précision

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

MARDI 21 OCTOBRE 10h30

JEUDI 23 OCOTBRE 10h30

– Lieu de rendez-vous Route de la Châtaigneraie 85120 ST HILAIRE DE VOUST

– Durée 1h30

– Public à partir de 18 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Les établissements JC BOUY du Groupe Mecachrome accompagnent depuis près de 50 ans les équipementiers et industriels dans les domaines de l’aéronautique et de la défense. Plongez au cœur de nos ateliers afin d’observer notre savoir-faire industriel et notre parc machine de dernière technologie ! Guidés par nos collaborateurs, vous aurez l’occasion de suivre le cycle de nos pièces allant de la réception de la matière première à sa finalité avant son départ chez le client.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Chaussures plates et fermées obligatoires.

– Prises de vue interdites.

– Animaux non admis.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

Route de la Châtaigneraie Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Sector: Precision mechanics

German :

Branche: Feinmechanik

Italiano :

Settore di attività: Ingegneria di precisione

Espanol :

Sector de actividad: Ingeniería de precisión

