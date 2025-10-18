JRVE Les Ateliers de la Gataudière Ecolieu la Gataudière Foussais-Payré

Ecolieu la Gataudière 2 Lieu-dit Sérigny Foussais-Payré Vendée

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Secteur d’activité Animation développement durable

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

SAMEDI 18 OCTOBRE 10h & 15h

– Lieu de rendez-vous 2 Sérigny 85240 FOUSSAIS PAYRÉ

– Durée 2h00

– Public tout âge

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Visite de l’ecolieu, présentation des activités sur place avec un focus sur le développement durable et sa mise en place.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Chaussures chaudes/bottes, vêtements adaptés à la météo.

– Animaux non admis.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

Ecolieu la Gataudière 2 Lieu-dit Sérigny Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Business sector: Sustainable development activities

German :

Tätigkeitsbereich: Animation nachhaltige Entwicklung

Italiano :

Settore di attività: Attività di sviluppo sostenibile

Espanol :

Sector de actividad: Actividades de desarrollo sostenible

