JRVE Les Jolies Rousses SCEA Les Velluire-sur-Vendée

JRVE Les Jolies Rousses SCEA Les Velluire-sur-Vendée samedi 18 octobre 2025.

JRVE Les Jolies Rousses SCEA

Les Velluire-sur-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 16:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Secteur d’activité Agriculture

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

SAMEDI 18 OCTOBRE 14h30

– Lieu de rendez-vous La Châtre 85770 LES VELLUIRE SUR VENDÉE

– Durée 2h

– Public à partir de 6 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Découverte d’un élevage de poules pondeuses bio et présentation de méthodes innovantes en matière de grandes cultures (agriculture régénérative en bio). Une chance inouïe de voir les dessous de la production d’œuf et céréales bio.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Avoir une tenues et des chaussures propres (biosécurité).

– Animaux interdits.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Business sector: Agriculture

German :

Tätigkeitsbereich: Landwirtschaft

Italiano :

Settore di attività: Agricoltura

Espanol :

Sector de actividad: Agricultura

L’événement JRVE Les Jolies Rousses SCEA Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin