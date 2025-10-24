JRVE MD Vins Mercier Chemin des Vignes Vix

JRVE MD Vins Mercier Chemin des Vignes Vix vendredi 24 octobre 2025.

JRVE MD Vins Mercier

Chemin des Vignes Cave du Domaine Mercier Vix Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

Date(s) :

2025-10-24

Secteur d’activité Vente de vins

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

VENDREDI 24 OCTOBRE 14h30

– Lieu de rendez-vous Cave du domaine Mercier, Chemin des Vignes 85770 VIX (au rond-point en arrivant à Vix, prendre l’allée au milieu des vignes jusqu’au grand bâtiment noir au fond)

– Durée 1h30

– Public à partir de 12 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site non accessible aux personnes à mobilité réduite (visite à l’étage sans ascenseur).

DESCRIPTION DE LA VISITE

Nous vous présentons l’intégralité des étapes liées à la production d’un plant de vigne et les spécificités de cette activité essentielle à la viticulture, mais méconnue. La production de porte greffe et greffons, la stratification, le greffage, le suivi des pépinières, le triage… n’auront plus de secrets pour vous ! Nous évoquerons également le rôle du végétal dans la production d’un vin d’aujourd’hui et de demain. Cette visite privée se termine par une dégustation commentée des vins de notre Domaine.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Animaux non admis.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

Chemin des Vignes Cave du Domaine Mercier Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Business sector: Wine sales

German :

Tätigkeitsbereich: Weinverkauf

Italiano :

Settore di attività: Vendita di vini

Espanol :

Sector de actividad: Venta de vino

L’événement JRVE MD Vins Mercier Vix a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin