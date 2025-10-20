JRVE Menuiserie Gouin Xanton-Chassenon

ZA Le Désert Xanton-Chassenon Vendée

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-21 10:30:00

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23

Secteur d’activité Menuiserie et construction bois

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

DU LUNDI 20 AU JEUDI 23 OCTOBRE 10h

– Lieu de rendez-vous ZA du Désert 85240 XANTON CHASSENON

– Durée 30 min

– Public à partir de 10 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Découverte des deux secteurs d’activités de la menuiserie.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Animaux interdits.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

ZA Le Désert Xanton-Chassenon 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Business sector: Joinery and wood construction

German :

Branche: Tischlerei und Holzbau

Italiano :

Settore di attività: Falegnameria e costruzioni in legno

Espanol :

Sector de actividad: Carpintería y construcción en madera

