JRVE R-ACE GP + R-ACE INSIDE Rue de Chambouin Fontenay-le-Comte

JRVE R-ACE GP + R-ACE INSIDE

Rue de Chambouin Pole Automobile Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-20 14:45:00

2025-10-20

Secteur d’activité Sport Automobile & Évènementiel sportif

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

LUNDI 20 OCTOBRE 14h, 15h & 16h

– Lieu de rendez-vous Pôle Automobile de Fontenay-le-Comte, rue de Chambouin 85200 FONTENAY-LE-COMTE

– Durée 45 minutes

– Public A partir de 12 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite (partie atelier uniquement. Bureaux inaccessibles).

DESCRIPTION DE LA VISITE

Notre équipe de course R-ace GP détecte, forme et engage en compétition les futures pilotes de Formule 1 Visite des ateliers de préparation des voitures de course (Formule 4, Formule Régionale, Lmp3), Visite et rencontre des équipes d’ingénieurs et du simulateur de pilotage, historique et palmarès de notre équipe et des pilotes qui ont couru avec R-ace GP (Pierre Gasly, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, ….).

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Animaux non admis.

– Prises de vues interdites sans autorisation préalable.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

Rue de Chambouin Pole Automobile Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

