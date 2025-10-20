JRVE Ripaud Pépinière Terval

JRVE Ripaud Pépinière

Lieu-dit Le Plessis Robineau Terval Vendée

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-20 15:00:00

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24

Secteur d’activité Pépinière

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 OCTOBRE 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h

– Lieu de rendez-vous Le Plessis Robineau 85120 TERVAL

– Durée 1h

– Public à partir de 5 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Accès possible mais limité aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Nous vous accueillons au cœur même de notre site de production pour vous faire visiter la pépinière et vous faire découvrir notre métier !

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Prévoir des chaussures de marche.

– Animaux interdits.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

Lieu-dit Le Plessis Robineau Terval 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Business sector: Nursery

German :

Tätigkeitsbereich: Baumschule

Italiano :

Settore di attività Asilo nido

Espanol :

Sector de actividad Guardería

