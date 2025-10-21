JRVE Scheiber Saint-Pierre-du-Chemin

JRVE Scheiber Saint-Pierre-du-Chemin mardi 21 octobre 2025.

JRVE Scheiber

2, Bellevue Saint-Pierre-du-Chemin Vendée

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-23 11:00:00

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23

Secteur d’activité Electronique embarqué

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

MARDI 21 OCTOBRE 10h & 14h

MERCREDI 22 OCTOBRE 10h & 14h

JEUDI 23 OCTOBRE 10h

– Lieu de rendez-vous 2 Bellevue 85120 ST PIERRE DU CHEMIN

– Durée 1h

– Public Tout âge

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite (entrée via le magasin).

DESCRIPTION DE LA VISITE

Découvrez l’univers Scheiber à Saint-Pierre-du-Chemin ! Spécialiste reconnu de la domotique embarquée pour bateaux et véhicules de loisirs, Scheiber conçoit et fabrique des solutions électroniques innovantes depuis plus de 30 ans. De la conception à l’assemblage, tout est réalisé sur place, dans notre site de production à Saint-Pierre-du-Chemin. Venez découvrir un savoir-faire français, des technologies de pointe, et une équipe passionnée qui repense l’électronique embarquée au quotidien. Visitez notre site www.scheiber.fr

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Carte d’identité obligatoire.

– Chaussures plates et fermées (dans l’idéal, chaussures de sécurité).

– Animaux non admis.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

2, Bellevue Saint-Pierre-du-Chemin 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

