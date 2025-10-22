JRVE Solitop Saint-Cyr-des-Gâts

JRVE Solitop Saint-Cyr-des-Gâts mercredi 22 octobre 2025.

JRVE Solitop

Bois des Blettes Saint-Cyr-des-Gâts Vendée

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

2025-10-22 2025-10-25

Secteur d’activité Gestion des déchets

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

MERCREDI 22 OCTOBRE 14h30

SAMEDI 25 OCTOBRE 10h & 14h

– Lieu de rendez-vous Bois des Blettes 85410 SAINT CYR DES GATS

– Horaire des visites guidées

– Durée 2h

– Public à partir de 8 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Découvrez la gestion des déchets classés dangereux.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Prévoir des vêtements couvrants et des chaussures fermées (baskets, chaussures de marche).

– Animaux interdits.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

Bois des Blettes Saint-Cyr-des-Gâts 85410 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Business sector: Waste management

German :

Wirtschaftssektoren: Abfallwirtschaft

Italiano :

Settore di attività: Gestione dei rifiuti

Espanol :

Sector de actividad: Gestión de residuos

