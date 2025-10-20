JRVE Sud Vendée Recyclage Fontenay-le-Comte

JRVE Sud Vendée Recyclage

18 Allée des 13 Femmes Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-23 11:00:00

2025-10-20 2025-10-22 2025-10-23

Secteur d’activité Gestion des déchets

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

LUNDI 20 OCTOBRE 10h

MERCREDI 22 OCOTBRE 10h

JEUDI 23 OCTOBRE 10h

– Lieu de rendez-vous 18 Allée des Treize Femmes 85200 FONTENAY-LE-COMTE

– Durée 1h

– Public à partir de 18 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Accès restreint aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Visite de notre chaine de tri ainsi que les différents métiers de l’entreprise.

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Le port des EPI est obligatoire (chaussures, gilet HV, casque).

– Animaux interdits.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

English :

Business sector: Waste management

German :

Wirtschaftssektoren: Abfallwirtschaft

Italiano :

Settore di attività: Gestione dei rifiuti

Espanol :

Sector de actividad: Gestión de residuos

