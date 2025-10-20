JRVE U Logistique Vendéopôle Sud vendée 2 Fontenay-le-Comte

JRVE U Logistique

Vendéopôle Sud vendée 2 4 Rue Jean Mermoz Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

Secteur d’activité logistique

Ouverture de la billetterie le mercredi 10 septembre à 10h.

LUNDI 20 OCTOBRE 14h

SAMEDI 25 OCTOBRE 10h

– Lieu de rendez-vous Vendépôle sud Vendée 2 , 4 Rue jean Mermoz 85200 FONTENAY-LE-COMTE

– Durée 2h

– Public à partir de 10 ans

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTION DE LA VISITE

Lorsque vous faites vos courses chez U, vous vous demandez toujours comment votre pot de fromage blanc est arrivé dans le rayon ? Venez découvrir son acheminement à travers notre entrepôt ! La réception, la préparation et l’expédition n’auront plus de secret pour vous .

CONSIGNES DE VISITE

– Etre présent sur place 5 minutes avant le début de la visite.

– Carte d’identité obligatoire.

– Prises de vues interdites.

– Poussette et animaux non admis.

– Vêtement chauds (température de l’entrepôt entre 3 et 5°C) et chaussures fermées. Shorts et sandalettes interdites.

– Arrêt de la billetterie en ligne 1h avant le début de la visite.

Cette visite est organisée dans le cadre des 10eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire. .

Vendéopôle Sud vendée 2 4 Rue Jean Mermoz Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

