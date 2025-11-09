JS Bach: 3 Sonates pour viole de gambe et clavecin La Sénatorerie Saumur

JS Bach: 3 Sonates pour viole de gambe et clavecin La Sénatorerie Saumur dimanche 9 novembre 2025.

JS Bach: 3 Sonates pour viole de gambe et clavecin La Sénatorerie Saumur Dimanche 9 novembre, 16h00 participation libre

Exemples parfaits de l’art de Bach pour créer des dialogues musicaux complexes et émouvants entre deux instruments, les sonates BWV 1027-1029 sont des œuvres majeures de la musique de chambre baroque.

JS. Bach, la viole de gambe et le clavecin…

——————————————-

Ce concert unique, consacré aux œuvres du grand maître Johann Sebastian Bach sera l’occasion d’un après-midi musical exceptionnel, dans le beau cadre de la Sénatorerie de Saint Hilaire Saint Florent. Il mettra en lumière les trois sonates pour viole de gambe et clavecin, chefs-d’œuvre de la littérature baroque.

Ces sonates sont des exemples parfaits de l’art de Bach pour créer des dialogues musicaux complexes et émouvants entre deux instruments. Les sonates BWV 1027-1029 sont des œuvres majeures de la musique de chambre baroque, où la viole de gambe et le clavecin s’entrelacent dans un jeu de conversations musicales subtiles et expressives.

Les interprètes, Federico Yacubsohn, viole de gambe et Mario Raskin, clavecin, vous invitent à découvrir ces œuvres magnifiques dans un cadre intimiste et chaleureux. Ils vous transporteront dans l’univers musical de Bach, où la beauté et la complexité de ces sonates seront mises en valeur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-09T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-09T17:30:00.000+01:00

1



La Sénatorerie 2 rue de la Sénatorerie 49400 Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 49400 Maine-et-Loire