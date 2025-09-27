JS BACH 6 Suites pour violoncelle Eglise de Comps Comps

JS BACH 6 Suites pour violoncelle Eglise de Comps Comps samedi 27 septembre 2025.

JS BACH 6 Suites pour violoncelle

Eglise de Comps Chemin de l’église Comps Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

moins de 26 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-28 16:30:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28

L’intégrale des suites pour violoncelle de Jean Sébastien BACH dans un lieu tel que l’église romane de Comps est une expérience unique.

.

Eglise de Comps Chemin de l’église Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr

English :

The complete suites for cello by Jean Sébastien BACH in a place like the Romanesque church of Comps is a unique experience.

German :

Die kompletten Cello-Suiten von Johann Sebastian BACH an einem Ort wie der romanischen Kirche von Comps aufzuführen, ist ein einzigartiges Erlebnis.

Italiano :

L’integrale delle suite per violoncello di Jean Sébastien BACH in un luogo come la chiesa romanica di Comps è un’esperienza unica.

Espanol :

Las suites completas para violonchelo de Jean Sébastien BACH en un lugar como la iglesia románica de Comps es una experiencia única.

L’événement JS BACH 6 Suites pour violoncelle Comps a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux