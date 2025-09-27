JS BACH 6 Suites pour violoncelle Comps

JS BACH 6 Suites pour violoncelle Comps samedi 27 septembre 2025.

JS BACH 6 Suites pour violoncelle

Eglise Romane de COMPS Comps Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

PASS 2 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-28 16:15:00

Date(s) :
2025-09-27 2025-09-28

Intégrale des 6 suites pour violoncelle par David Louwerse
Eglise Romane de COMPS Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95  classicarpa26@orange.fr

English :

Complete 6 suites for cello by David Louwerse

German :

Integrale der 6 Suiten für Cello von David Louwerse

Italiano :

Completa 6 suite per violoncello di David Louwerse

Espanol :

6 suites completas para violonchelo de David Louwerse

