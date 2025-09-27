JS BACH 6 Suites pour violoncelle Comps
JS BACH 6 Suites pour violoncelle Comps samedi 27 septembre 2025.
JS BACH 6 Suites pour violoncelle
Eglise Romane de COMPS Comps Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
PASS 2 jours
Date : 
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-28 16:15:00
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-28 16:15:00
Date(s) :
2025-09-27 2025-09-28
Intégrale des 6 suites pour violoncelle par David Louwerse
Eglise Romane de COMPS Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr
English :
Complete 6 suites for cello by David Louwerse
German :
Integrale der 6 Suiten für Cello von David Louwerse
Italiano :
Completa 6 suite per violoncello di David Louwerse
Espanol :
6 suites completas para violonchelo de David Louwerse
