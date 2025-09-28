JS BACH 6 Suites pour violoncelle Eglise de Comps Comps

Eglise de Comps Eglise Romane de COMPS Comps Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28 16:15:00

2025-09-28

Suites 5 et 6 pour violoncelle de JS Bach, par David Louwerse

Eglise de Comps Eglise Romane de COMPS Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr

English :

Suites 5 and 6 for cello by JS Bach, by David Louwerse

German :

Suiten 5 und 6 für Cello von JS Bach, von David Louwerse

Italiano :

Suites 5 e 6 per violoncello di JS Bach, di David Louwerse

Espanol :

Suites 5 y 6 para violonchelo de JS Bach, por David Louwerse

L’événement JS BACH 6 Suites pour violoncelle Comps a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux