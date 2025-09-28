JS BACH 6 Suites pour violoncelle Eglise de Comps Comps
JS BACH 6 Suites pour violoncelle Eglise de Comps Comps dimanche 28 septembre 2025.
JS BACH 6 Suites pour violoncelle
Eglise de Comps Eglise Romane de COMPS Comps Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-09-28 15:00:00
fin : 2025-09-28 16:15:00
2025-09-28
Suites 5 et 6 pour violoncelle de JS Bach, par David Louwerse
Eglise de Comps Eglise Romane de COMPS Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr
English :
Suites 5 and 6 for cello by JS Bach, by David Louwerse
German :
Suiten 5 und 6 für Cello von JS Bach, von David Louwerse
Italiano :
Suites 5 e 6 per violoncello di JS Bach, di David Louwerse
Espanol :
Suites 5 y 6 para violonchelo de JS Bach, por David Louwerse
