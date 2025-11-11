JS Bach Suites pour violoncelle seul Temple Pau

JS Bach Suites pour violoncelle seul

Temple 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Après avoir donné en 2024, trois des Suites pour violoncelle seul de JS Bach, Tormod Dalen revient à Pau donner les trois dernières, 1ére, 5ème et 6ème. Cette dernière, la plus virtuose sera jouée au violoncelle piccolo à 5 cordes.

Tormod Dalen est professeur de violoncelle baroque au CRR de Versailles, spécialiste de l’interprétation sur instrument historique. .

Temple 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musiqueautemple@psalterion.fr

Italiano :

