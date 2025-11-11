JS Bach Suites pour violoncelle seul Temple Pau
JS Bach Suites pour violoncelle seul Temple Pau vendredi 13 mars 2026.
Temple 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-03-13
2026-03-13
Après avoir donné en 2024, trois des Suites pour violoncelle seul de JS Bach, Tormod Dalen revient à Pau donner les trois dernières, 1ére, 5ème et 6ème. Cette dernière, la plus virtuose sera jouée au violoncelle piccolo à 5 cordes.
Tormod Dalen est professeur de violoncelle baroque au CRR de Versailles, spécialiste de l’interprétation sur instrument historique. .
Temple 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musiqueautemple@psalterion.fr
