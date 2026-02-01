JS Cherbourg Handball vs Angers SCO Équeurdreville-Hainneville Cherbourg-en-Cotentin

JS Cherbourg Handball vs Angers SCO

Équeurdreville-Hainneville

Tarif : – –

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27 23:00:00

2026-02-27

À l’occasion de la 19ème journée de ProLigue, la JS Cherbourg Handball accueille Angers au complexe Jean Jaurès. Ouverture des portes à partir de 19h00. Coup d’envoi à 20h30. Sur place, vous trouverez diverses animations DJ, Foodtrucks,… On vous attend nombreux et nombreuses.

PARCE QU’ICI C’EST CHERBOURG ! .

Complexe Jean Jaurès Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 7 87 74 36 35

English : JS Cherbourg Handball vs Angers SCO

