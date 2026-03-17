JS Cherbourg Handball x Sarrebourg Equeurdreville Cherbourg-en-Cotentin
JS Cherbourg Handball x Sarrebourg Equeurdreville Cherbourg-en-Cotentin vendredi 3 avril 2026.
JS Cherbourg Handball x Sarrebourg
Equeurdreville Complexe Jean Jaurès Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03 22:30:00
Date(s) :
2026-04-03
À l’occasion de la 24e journée de ProLigue, la JS Cherbourg Handball accueille l’équipe de Sarrebourg au chaudron Jaurès.
Ouverture des portes à partir de 19h00 et coup d’envoi à 20h30. Sur place, vous trouverez diverses animations DJ, food-trucks, danseuses,…
On vous attend nombreux et nombreuses pour enflammer, tous ensemble, ce chaudron Jaurès ! .
Equeurdreville Complexe Jean Jaurès Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 7 87 74 36 35
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L’événement JS Cherbourg Handball x Sarrebourg Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin