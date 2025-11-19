J’suis pas malheureuse : projection-rencontre avec Laïs Decaster Bibliothèque Louise Michel Paris

J’suis pas malheureuse : projection-rencontre avec Laïs Decaster Bibliothèque Louise Michel Paris mercredi 19 novembre 2025.

Depuis son arrivée à l’université Paris-8 Saint Denis, Laïs Decaster a pris l’habitude de filmer son groupe de copines, toutes issues d’Argenteuil, en banlieue parisienne, dont elle partage le quotidien. « J’ai compris que je grandissais avec ce film, avec les images. Je nous voyais grandir. C’est un film très nostalgique finalement. Je regardais mes copines et savais que c’était notre jeunesse que je voyais se dérouler devant mes yeux. Je ne me posais aucune question sur ma propre vie quand je tournais, c’était mes amies avant tout que je voulais filmer »

Durée du film : 40 min.

Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice. Evenement proposé dans le cadre du Mois du documentaire.

Laïs Decaster pose un regard tendre sur ses amies qui passent à l’âge adulte.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-19T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-19T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-19T19:00:00+02:00_2025-11-19T20:30:00+02:00

Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris

+33158393210