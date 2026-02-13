J’SUIS PAS MORT | Projection et rencontre, Cinéma Utopia, Bordeaux

J’SUIS PAS MORT | Projection et rencontre Mercredi 11 mars, 20h15 Cinéma Utopia Gironde

Entrée payante aux tarifs du cinéma Utopia

J’SUIS PAS MORT

Un film de Marie Mandy

(France, 2012, 65’, vf)

Des adolescents ayant fait une tentative de suicide sont filmés dans le Centre Abadie à Bordeaux. On voit dans ce film le Dr Xavier Pommereau, psychiatre spécialiste de l’adolescence en souffrance, alors directeur du centre, proposer quelques balises pour mieux comprendre le « paradoxe du suicide » à l’adolescence : ces jeunes personnes ne veulent en effet pas mourir mais arrêter de souffrir.

Le Dr Pommereau a créé en 1992 l’Unité médico-psychologique de l’adolescent et du jeune adulte (UMPAJA) au centre Jean Abadie du CHU de Bordeaux.

Cinéma Utopia 5 Place Camille Jullian, 33000 Bordeaux

Dans le cadre de la Fabrique du citoyen 2026, projection au cinéma Utopia suivie d’une rencontre avec Dr Xavier Pommereau et la réalisatrice Marie Mandy FABC26 projection

©Marie Mandy