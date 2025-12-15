J’t’ai dans la peau Salle des fêtes Comprégnac

J’t’ai dans la peau Dimanche 11 janvier 2026, 15h00 Salle des fêtes Aveyron

Entrée libre

Ce spectacle a été réalisé suite à une commande du service culturel de la Mairie d’Anduze sur la thématique de l’addiction. Nous avons choisi d’en parler autour de belles chansons et de beaux textes, avec une pointe d’humour et de la fantaisie.

Si les addictions sont souvent présentées d’une manière négative, elles peuvent être positives et sources de création lorsqu’il s’agit d’addiction à la lecture, l’écriture, la peinture, la musique… ce sont aussi de celles-là dont on parlera !

• Distribution :

– Elisabeth Gavalda : voix

– Vincent Granger : clarinettes, guitare et machines

– Alain Laurier : saxophones

• Production : Théâtre de la Palabre

Salle des fêtes Rue de l’Église, 12100 Comprégnac Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie [{« type »: « email », « value »: « palabretheatre@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 15 76 21 67 »}]

