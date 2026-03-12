Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 09:45 – 11:00

Gratuit : oui Inscription Inscription au 06 67 20 37 31 En famille, Jeune Public, Tout public

???? J’te raconte pas… #4 – Un événement tout en histoires !Du 18 au 27 mars, plongez dans un univers d’histoires et de jeux à travers plusieurs quartiers de Nantes Centre Sud.Au programme : spectacles pour les tout-petits (0-3 ans), contes pour les enfants (6-9 ans) et une soirée jeux pour les adultes. Un moment convivial, ludique et gratuit, à partager en famille ou entre amis !

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu



Afficher la carte du lieu Maison de l’Europe – Europa Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

