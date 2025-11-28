J’te raconte pas #4 Maison des Haubans Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 00:00 –

Gratuit : oui En famille, Jeune Public – Age maximum : 9

Au programme :???? Matinées dédiées aux 0-3 ans avec le Pestacle des p’tits bouts, la durée moyenne des sessions est de 30 minutes. Les inscriptions se font auprès de chaque structure concernée???? Après-midis dédiés aux 6-9 ans avec Histoires aux 4 coins, des histoires vous seront racontées, lues et/ou mises en scène autour d’une thématiqueNous vous attendons nombreux.sesPlus d’infos à venir

Maison des Haubans Nantes 44000