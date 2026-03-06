J’te raconte pas… #4 : programmation complète Maison des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 14:00 – 16:30

Gratuit : oui Ile de Nantes : 02.44.76.32.26Centre ville : 07.61.81.66.50Europa Nantes : 02.44.76.32.26Malakoff : 07.63.52.94.03 ou par mail à ludo.malakoff@accoord.frClos Toreau : 02.40.34.19.27 En famille

J’te raconte pas #4 revient pour une nouvelle édition, du 18 au 27 mars !Il s’agit d’un événement organisé par les ludothèques du Clos Toreau, Maison quartier de l’île, Centre-ville et Malakoff. Il est gratuit, pour tous les âges, autour des contes et histoires.Au programme : « Le pestacle des p’tits bouts », « Histoire aux 4 coins… et un mur », et soirée jeux pour adultes et ados.Le pestacle des p’tit bouts : 0-3 ans – 2 séances de 30 min par quartier- Jeudi 19 mars, séance à 10h et à 11h : à la maison de quartier de l’île- Vendredi 20 mars, séance à 9h45 et à 10h45 : au martray- Mercredi 25 mars, séance à 9h45 et à 10h45 : à Europa Nantes- Jeudi 26 mars, séance à 10h et à 11h : à la maison des Haubans- Vendredi 27 mars, séance à 10h et à 11h : à la maison des confluencesHistoire aux 4 coins…et un mur : 6-9 ans – spectacle de 45 min- Mercredi 18 mars, séance à 14h15 et à 15h30 : à la maison des confluences- Mercredi 25 mars, séance à 14h15 t à 15h30 : à la maison des haubansSoirée jeux : 11 ans et +- Mercredi 25 mars, 19h-22h : à la maison de quartier de l’îleQuelques infos :Concernant les matinées dédiées aux 0-3 ans avec le Pestacle des p’tits bouts, la durée moyenne des sessions est de 30 minutes. Les inscriptions se font auprès de chaque structure concernée selon les conditions indiquées sur le programme.Pour les après-midis dédiés aux 6-9 ans avec Histoires aux 4 coins, des histoires vous seront racontées, lues et/ou mises en scène autour d’une thématique spécifiqueLa soirée jeux à la Maison de Quartier de l’île sera quant à elle en accès libre et dédiée aux ados-adultes

Maison des Confluences Nantes 44202



