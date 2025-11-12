Ju dou Projection de film Théâtre de l’Arche Tréguier

Ju dou Projection de film

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-12 20:30:00

De Zhang Yimou

Avec Gong Li

Drame Chine 1990 1h35 VO

Dans la Chine rurale des années 1920, Ju Dou est achetée par Yang Jin-shan, le vieux propriétaire d’une teinturerie qui rêve d’avoir un héritier mâle. Parce qu’elle tente de résister à ses assauts, la jeune femme subit régulièrement les déchaînements de violence de son mari. Elle se réfugie dans les bras du neveu de ce dernier, qui vit sous le même toit et essuie également les brimades du vieil homme. Ju Dou donne bientôt naissance à un fils, fruit de ses amours interdits.

Les débuts de la carrière de Zhang Yimou l’imposent d’emblée comme un esthète de l’image, de la couleur et du cadre. Son cinéma s’inspire de la calligraphie et de l’opéra chinois. Ses personnages sont des signes, comme des idéogrammes sur une toile, à la fois symboles, corps et idées. Le moindre mouvement est chorégraphié. Cette recherche de la beauté permanente et du symbolisme n’exclut pas la dimension émotionnelle d’un film comme Ju Dou, à la cruauté exacerbée.

La séance commence par une présentation du film et nous vous invitons à participer à la discussion après la projection. .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

