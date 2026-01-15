Jubil’ ciné Le Chambon-sur-Lignon

Jubil’ ciné

Début : 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11

Nouvelle vague de Richard Linklater (2025) et à l’issue de la projection rencontre avec Antoine De Baecque, historien et critique de cinéma.

Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@jubilons.org

English :

New Wave by Richard Linklater (2025) and after the screening, a meeting with Antoine De Baecque, film historian and critic.

