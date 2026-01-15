Jubil’ ciné Le Chambon-sur-Lignon
Jubil’ ciné Le Chambon-sur-Lignon samedi 11 avril 2026.
Jubil’ ciné
Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 17:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Nouvelle vague de Richard Linklater (2025) et à l’issue de la projection rencontre avec Antoine De Baecque, historien et critique de cinéma.
Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@jubilons.org
English :
New Wave by Richard Linklater (2025) and after the screening, a meeting with Antoine De Baecque, film historian and critic.
L’événement Jubil’ ciné Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon