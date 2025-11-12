Jubilä EVE scène universitaire EVE scène universitaire Le Mans

Jubilä EVE scène universitaire

Solo pour vocaliste multi-timbrée.

À la fois singulière et multiple, Leïla Martial embarque le spectateur dans ses mondes intérieurs. Tant clown-enfant, que femme lyrique elle rassemble ses univers en invoquant Bach au goulot d’une mignonnette, en passant du français à l’anglais et à l’espagnol ou encore à un de ces langages insensés dont elle a le secret, explosant en volutes de timbres imaginaires inimaginables, le tout ponctué par des confessions drolatiques sur le play bach et autres sujets pris à la volée.

Nourrie de ses voyages chez les tziganes ou les pygmées, la vocaliste de jazz Leïla Martial, singulière et multiple, visite ses territoires intérieurs pour mieux en réveiller les esprits. Seule en scène dans sa robe de nymphe et sa couronne embroussaillée, créature antique, clown ou femme lyrique, Elle plonge dans le bain des émotions avec une spontanéité rare, aussi poignante qu’extravagante.

Durée 1h10, dès 8 ans

En partenariat avec Le Chainon Manquant .

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr

