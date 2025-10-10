Jubilemus dans le cadre d’octobre rose Saint-Amand-Montrond

Jubilemus dans le cadre d’octobre rose Saint-Amand-Montrond vendredi 10 octobre 2025.

Jubilemus dans le cadre d’octobre rose

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Concert assis

Tout public

Durée 1h

Prix libre

Jubilemus est un chœur de 26 choristes répartis en quatre pupitres. Nous chantons des chants du répertoire classique ainsi que des chants du monde entier. Nous proposons une douzaine de concerts par an certains au profit de la recherche médicale ou pour la restauration du patrimoine de notre région sous la conduite et direction de Catherine Basile, notre cheffe de chœur. .

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

English :

Seated concert

All audiences

Duration 1h

Free price

German :

Konzert im Sitzen

Für alle Zuschauer

Dauer 1 Std

Freier Preis

Italiano :

Concerto da seduti

Tutti i pubblici

Durata 1 ora

Prezzo libero

Espanol :

Concierto sentado

Todos los públicos

Duración 1 hora

Precio gratuito

L’événement Jubilemus dans le cadre d’octobre rose Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-09-20 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE