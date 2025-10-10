Jubilemus dans le cadre d’octobre rose Saint-Amand-Montrond
Jubilemus est un chœur de 26 choristes répartis en quatre pupitres. Nous chantons des chants du répertoire classique ainsi que des chants du monde entier. Nous proposons une douzaine de concerts par an certains au profit de la recherche médicale ou pour la restauration du patrimoine de notre région sous la conduite et direction de Catherine Basile, notre cheffe de chœur. .
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
English :
Seated concert
All audiences
Duration 1h
Free price
German :
Konzert im Sitzen
Für alle Zuschauer
Dauer 1 Std
Freier Preis
Italiano :
Concerto da seduti
Tutti i pubblici
Durata 1 ora
Prezzo libero
Espanol :
Concierto sentado
Todos los públicos
Duración 1 hora
Precio gratuito
