Jubilons encore ! Bussang

3 dates, 3 animations. Dimanche 7 septembre « Jean Pottecher et la paix » sur le site de Rochelotte / Forgoutte. Dimanche 14 septembre « Parcours Matrimoine de la Voie Verte » du Thillot à Bussang. Samedi 27 septembre extraits de pièces de Maurice Pottecher à l’étang de Morteville à Saint-Maurice-sur-Moselle.Tout public

3 dates, 3 events. Sunday September 7: « Jean Pottecher and peace » at Rochelotte / Forgoutte. Sunday September 14: « Voie Verte heritage trail » from Le Thillot to Bussang. Saturday September 27: excerpts from plays by Maurice Pottecher at l’étang de Morteville in Saint-Maurice-sur-Moselle.

3 Daten, 3 Animationen. Sonntag, 7. September: « Jean Pottecher und der Frieden » auf dem Gelände von Rochelotte / Forgoutte. Sonntag, 14. September: « Parcours Matrimoine de la Voie Verte » von Le Thillot nach Bussang. Samstag, 27. September: Auszüge aus Stücken von Maurice Pottecher am Étang de Morteville in Saint-Maurice-sur-Moselle.

3 date, 3 eventi. Domenica 7 settembre: « Jean Pottecher e la pace » sul sito di Rochelotte / Forgoutte. Domenica 14 settembre: « Sentiero del patrimonio della Voie Verte » da Le Thillot a Bussang. Sabato 27 settembre: estratti di opere teatrali di Maurice Pottecher all’Etang de Morteville di Saint-Maurice-sur-Moselle.

3 fechas, 3 actos. Domingo 7 de septiembre: « Jean Pottecher y la paz » en el yacimiento de Rochelotte / Forgoutte. Domingo 14 de septiembre: « Ruta del patrimonio de la Voie Verte » de Le Thillot a Bussang. Sábado 27 de septiembre: extractos de obras de Maurice Pottecher en el Etang de Morteville en Saint-Maurice-sur-Moselle.

